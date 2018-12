17-Jähriger tötete in Deutschland Mutter und Großmutter

Im deutschen Bundesland Baden-Württemberg hat ein 17-Jähriger seine Mutter und seine Großmutter getötet. Der Jugendliche habe in der Nacht auf Dienstag selbst die Polizei verständigt, teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit. Polizisten hätten dann in der Familienwohnung in Böblingen die zwei toten Frauen entdeckt.