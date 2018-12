Abgeordnetenkammer billigte italienischen Haushaltsentwurf

Der von der EU-Kommission abgelehnte italienische Haushaltsentwurf ist am Samstag von der Abgeordnetenkammer in Rom gebilligt worden. Der Budgetplan wurde mit 312 Stimmen gegen 146 verabschiedet und muss jetzt noch vor Weihnachten vom Senat abgesegnet werden. Die Regierung aus Lega und Fünf Sterne-Bewegung hatte am Freitagabend eine Vertrauensabstimmung zum Budget gewonnen.