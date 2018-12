Führerscheinneuling prallte in Lech gegen Fußgängergruppe

Ein alkoholisierter 17-jähriger Führerscheinneuling ist in der Nacht auf Samstag mit seinem Pkw in Lech am Arlberg in eine 25-köpfige Fußgängergruppe geschlittert. Fünf Personen wurden dabei erfasst, drei von ihnen mussten verletzt ins Landeskrankenhaus Bludenz eingeliefert werden.