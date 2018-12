Neuer CDU-Generalsekretär will Partei wieder einen

Nach dem Führungswechsel in der CDU betrachtet der neue Generalsekretär Paul Ziemiak die Einigung der Partei als vorrangige Herausforderung. Die dringlichste Aufgabe der neuen Führung sei, "die Lager in der Partei wieder zusammenzuführen", sagte er am Samstag laut Vorabbericht in einem Interview der ARD-Tagesthemen. "Es wird ein hartes Stück Arbeit."