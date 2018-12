Chinesische Sonde startete Reise zur Rückseite des Mondes

China hat die Sonde Chang'e 4 zur Erkundung der Rückseite des Mondes ins All geschickt. Eine Rakete vom Typ Langer Marsch 3B mit dem Mond-Rover an Bord startete am Samstag vom Weltraumbahnhof im südwestchinesischen Xichang, wie die Nachrichtenagentur Xinhua meldete. Bei einem Erfolg der Mission wäre China die erste Nation, der eine Landung auf der abgewandten Seite des Mondes gelänge.