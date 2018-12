UN-Vollversammlung stimmt über kritische Hamas-Resolution ab

Die UN-Vollversammlung könnte erstmals über eine Resolution abstimmen, in der die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas wegen ihrer Raketenangriffe auf Israel verurteilt wird. In dem Entwurf wird der Hamas vorgeworfen, "Gewalt zu stiften und damit Zivilisten in Gefahr zu bringen". Provokationen und Gewalthandlungen müssten eingestellt werden, heißt es.