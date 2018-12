Mogherini appelliert an Moskau wegen ukrainischen Seeleuten

Im Tauziehen zwischen Moskau und Kiew um 24 in Russland inhaftierte Seeleute hat die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini beim OSZE-Ministerrat in Mailand am Mittwoch einen Appell zur Mäßigung gerichtet. "Wir rufen Russland auf, die Seeleute sofort freizulassen", so Mogherini.