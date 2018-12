Wiener KH Nord - Wo Blutproben mit der Rohrpost kommen

Ein Gewirr aus transparent-blauen Röhren. Es zischt und brummt. Behälter flitzen dank Luftdruck durch die Gegend. Was nach Old-School-Technik klingt, ist in Wahrheit hochmodern. Denn im Wiener KH Nord schickt künftig ein computergesteuertes Rohrpostsystem Blutproben und Medikamente durchs Haus. Möglich sind solche Novitäten dank Digitalisierung, wie Journalisten am Donnerstag demonstriert wurde.