Lenker mit 2,52 Promille bei Autounfall in NÖ verletzt

Ein Pkw-Lenker mit 2,52 Promille hat sich am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Kapelln (Bezirk St. Pölten-Land) verletzt. Der 42-Jährige war gegen 6.00 Uhr mit seinem Auto links von der B1 abgekommen, der Wagen landete auf der Fahrerseite im Straßengraben. Der Mann wurde in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht, berichtete die Polizei.