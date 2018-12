86-jähriger Autolenker starb in NÖ nach Kollision mit Baum

Ein 86-Jähriger ist am Mittwochabend in seinem Heimatbezirk Korneuburg mit seinem Pkw gegen einen Baum geprallt und verstorben. Ein Lenker rettete den Bewusstlosen aus dem Wagen und leistete Erste Hilfe. Nach anfänglich erfolgreicher Reanimation durch den Notarzt verstarb der Pensionist jedoch noch an der Unfallstelle, teilte die Polizei am Donnerstag mit.