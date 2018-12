Betrunkener verletzte Krampus in Salzburg an Halswirbelsäule

Ein schwer betrunkener Italiener hat am späten Mittwochabend in der Stadt Salzburg einen als Krampus verkleideten Mann und dessen Freund verletzt. Wie die Polizei berichtete, zog und riss der 46-Jährige den maskierten Deutschen (30) unvermittelt an den Hörnern, als dieser in einem Lokal am Rudolfskai einen Showtanz aufführte. Einen 33-Jährigen, der dem Krampus beisprang, verletzte er im Gesicht.