Nach Bränden in Kalifornien kehren erste Anrainer zurück

Eineinhalb Wochen nach Ende der verheerenden Waldbrände in Nordkalifornien mit 85 Toten sind Anrainer am Mittwoch erstmals wieder in Teile der zerstörten Ortschaft Paradise zurückgekehrt. Die Erlaubnis galt zunächst jedoch nur für 24 Stunden. Sie würden die Anrainer vor Giftstoffen und anderen gefährlichen Folgen des Feuer warnen, teilte Sprecherin Callie Lutz vom Bezirk Butte County der dpa mit.