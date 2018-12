Zwei gestohlene Polizeipistolen in OÖ sichergestellt

Die oberösterreichische Polizei hat zwei Pistolen, die ihr kürzlich abhandengekommen waren, wieder sichergestellt. Ein 17-Jähriger steht im Verdacht, sie als Beschäftiger bei Reinigungsarbeiten in zwei Dienststellen gestohlen zu haben. Er wurde gefasst und wird angezeigt. Das teilte die Landespolizeidirektion in einer Pressekonferenz am Mittwoch mit.