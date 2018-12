US-Künstlerin Cindy Sherman erhält Max-Beckmann-Preis

Die amerikanische Künstlerin und Fotografin Cindy Sherman (64) ist die nächste Preisträgerin des mit 50.000 Euro dotierten Frankfurter Max-Beckmann-Preises. Das habe das zehnköpfige Kuratorium entschieden, teilte eine Sprecherin am Dienstag mit. Mit dem seit 1978 alle drei Jahre vergebenen Beckmannn-Preis ehrt die Stadt Frankfurt hervorragende Leistungen u.a. in den Bereichen Malerei und Grafik.

© APA (AFP/GETTY)

Sherman, die als Schlüsselfigur der konzeptuellen Fotografie gilt, gehöre mit ihrer schillernden, gebrochenen Bildsprache "längst zum kulturellen Gedächtnis des frühen 21. Jahrhunderts", sagte die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig.

Der Preis wird am 12. Februar, dem Geburtstag von Max Beckmann vergeben. Beckmann arbeitete von 1925 bis 1933 als Künstler und Lehrer an der Städelschule und gehört zu den bedeutendsten Malern des 20. Jahrhunderts. 1933 wurde er von den Nationalsozialisten gezwungen, seinen Lehrstuhl aufzugeben und ging ins Exil nach Amsterdam und New York, wo er 1950 starb.