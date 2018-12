Beginn der Jemen-Friedensgespräche am Donnerstag

Im Bürgerkrieg im Jemen wird ein neuer Anlauf zur friedlichen Beilegung des Konfliktes unternommen. Am Donnerstag beginnen in Schweden Friedensgespräche zwischen der jemenitischen Regierung und den Houthi-Rebellen, wie das Büro des UNO-Sondergesandten Martin Griffiths am Mittwoch bestätigte. Die Verhandlungen sollen nahe der schwedischen Hauptstadt Stockholm stattfinden.