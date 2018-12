Pro-kurdischer Politiker Demirtas rechtskräftig verurteilt

Der inhaftierte ehemalige Chef der pro-kurdischen Oppositionspartei HDP in der Türkei, Selahattin Demirtas, ist rechtskräftig zu einer mehrjährigen Haftstrafe wegen Terrorpropaganda verurteilt worden. Ein Berufungsgericht in Istanbul bestätigte am Dienstag eine Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten gegen Demirtas, wie der Anwalt Kerem Altiparmak der Deutschen Presse-Agentur sagte.