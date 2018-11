Macron will Antwort auf "Gelbwesten"-Proteste liefern

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ist durch die "Gelbwesten"-Proteste in Bedrängnis geraten - nun will er eine Antwort auf die Bewegung liefern. Am Dienstag stellt Macron einen "Sozialpakt" vor, um die geplante Ökosteuer auf Diesel sozial verträglicher auszugestalten. Zugleich verschärfte der Staatschef den Ton und verglich die Gewalt bei den Pariser Protesten am Samstag mit "Kriegsszenen".