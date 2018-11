Ein Vermisster nach Unwetter in Italien

Nach schweren Unwettern in Italien am Sonntag fehlt von einer Person jede Spur. In Terracina, einer Badeortschaft südlich von Rom, sackte nach schweren Niederschlägen Teil einer Straße ein und riss ein Auto in die Tiefe. Der Autofahrer stürzte in einen Kanal und wird noch gesucht. Behörden rechnen aber nicht damit, dass er noch lebend geborgen werden kann.