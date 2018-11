Zehntausende demonstrierten vor Präsidentenwahl in Georgien

Wenige Tage vor der Stichwahl um das Präsidentenamt in Georgien haben Zehntausende Menschen gegen eine mögliche Rückkehr der Partei des früheren Präsidenten Michail Saakaschwili an die Macht demonstriert. Die Organisatoren sprachen am Sonntag von mehr als 90.000 Teilnehmern bei der Protestveranstaltung in der Hauptstadt Tiflis. Sie wandten sich damit gegen den Kandidaten Grigol Waschadse.