Eine Person nach Messerattacke in Innsbruck in Gewahrsam

Nachdem ein 21-jähriger Vorarlberger in der Nacht auf Sonntag bei einer Messerattacke in Innsbruck tödlich verletzt worden war, hat die Polizei einen Mann in Gewahrsam genommen. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung waren zwei Afghanen vorübergehend festgenommen worden. Einer von ihnen wurde "zur Sicherung der weiteren Erhebungen" am Nachmittag in das Polizeianhaltezentrum überstellt.