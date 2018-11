Kopftuchverbot-Antrag Unterrichtsausschuss zugewiesen

Zum Abschluss der Nationalratssitzung am Donnerstagabend ist der am Vormittag eingebrachte ÖVP-FPÖ-Initiativantrag zum Kopftuchverbot in Volksschulen dem Unterrichtsausschuss zugewiesen worden. Beschlossen wurden eine Reihe weiterer Anträge, darunter die Halbierung der Arbeitslosenversicherungsbeiträge für geringverdienende Selbstständige, die freiwillig arbeitslosenversichert sind.