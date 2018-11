Bundeskanzler Kurz trifft in London Premierministerin May

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird heute, Donnerstag, als Vertreter der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft von der britischen Premierministerin Theresa May in der Downing Street empfangen. Kurz' London-Besuch, in dessen Mittelpunkt der Brexit steht, ist laut dem Bundeskanzleramt als Zeichen der Unterstützung für das erzielte Austrittsabkommen zu werten.