Offenbar neun Tote bei Flüchtlingsdrama vor Spaniens Küste

Vor der spanischen Südküste hat sich nach Angaben eines überlebenden Kindes erneut ein Flüchtlingsdrama mit neun Toten ereignet. Wie die Polizei in Cádiz am Mittwoch mitteilte, wurde ein völlig erschöpfter Bub an einem Strand nahe der andalusischen Stadt Vejer de la Frontera gefunden und ins Krankenhaus gebracht.