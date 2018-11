Schießerei in Denver - Zwei Verdächtige festgenommen

Bei einer Schießerei in der US-Stadt Denver ist eine Person erschossen worden. Vier weitere Menschen wurden bei dem Angriff, der bereits am Montag (Ortszeit) stattfand, verletzt. Der Täter flüchtete anschließend in einem Auto. Am Dienstag wurden zwei Verdächtige festgenommen, wie der örtliche Polizeichef Paul Pazen mitteilte. Das Motiv des Angriffs war zunächst unklar.