Flüchtlingsituation auf griechischer Insel Samos "explosiv"

Der Regionalgouverneur der griechischen Insel Samos hat vor einer explosiven Flüchtlingssituation auf der Insel gewarnt. "Wenn nicht sofort gehandelt wird, gerät die Lage außer Kontrolle", schrieb Nikos Katrakasos in einem Brief an Migrationsminister Dimitris Vitsas, der am Dienstag in griechischen Medien veröffentlicht wurde.