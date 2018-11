US-Militär tötete in Somalia 37 Al-Shabaab-Kämpfer

Die US-Armee hat bei Luftangriffen in Somalia nach eigenen Angaben dutzende Kämpfer der islamistischen Al-Shabaab-Miliz getötet. Wie das Afrika-Kommando der US-Streitkräfte am Dienstag mitteilte, wurden bei zwei Attacken am Vortag in der Region Debatscile insgesamt etwa 37 Kämpfer getötet.