"outstanding artist awards" u.a. an Moshammer, Pammesberger

Für Leistungen, mit denen sie "das aktuelle Kunstgeschehen besonders beeinflussen", werden am 29. November die "outstanding artist awards" vergeben. Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) ehrt Künstler, Kollektive und Initiativen in 14 Kategorien. Stefanie Moshammer sicherte sich den Preis in der Sparte Künstlerische Fotografie, "Kurier"-Zeichner Michael Pammesberger im Bereich Karikatur und Comics.