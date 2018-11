Kern bestätigt Abschiedsrede bei SPÖ-Parteitag

Der scheidende SPÖ-Chef Christian Kern will auf dem SPÖ-Parteitag am Wochenende in Wels eine Abschiedsrede halten. "Es gibt ein Programm, das ist seit Wochen so ausgemacht, so wird es stattfinden", sagte Kern am Dienstag der APA. Das ganze werde auch keine bahnbrechende Sache, so Kern, der das Amt des Parteivorsitzenden in Wels an Pamela Rendi-Wagner übergibt.