Drei Festnahmen in Australien wegen mutmaßlicher Terrorpläne

In Australien hat die Anti-Terror-Polizei am Dienstag drei Männer festgenommen, die nach Behördenangaben einen großen Anschlag planten. Die Verdächtigen wollten ein halb automatisches Gewehr kaufen, um damit auf einem öffentlichen Platz in Melbourne so viele Menschen zu töten wie möglich, wie die Sicherheitskräfte bekannt gaben.