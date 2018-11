64-jähriger Burgenländer nach Traktorunfall gestorben

Im Bezirk Jennersdorf ist am Dienstagnachmittag ein Mann bei der landwirtschaftlichen Arbeit von einem Traktor überrollt worden. Der 64-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass er am Mittwoch im Spital starb, gab die Landespolizeidirektion Burgenland am Freitag bekannt.