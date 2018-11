Linz gibt Rechtsstreit um verschollene Bilder auf

Nachdem die Anträge der Stadt Linz zur Wiederaufnahme der Prozesse um verschwundene Klimt- und Schiele Bilder in Linz im Oktober abermals abgelehnt wurden, gibt die Stadt jetzt auf. Sie wird keine Rechtsmittel ergreifen. Am Freitag erklärte sie in einer Aussendung den jahrelangen Rechtsstreit mit den Erben der Kunstsammlerin Olga Jäger für "beendet".