2,3 Milliarden Menschen weltweit ohne Toilette zu Hause

Mehr als zwei Milliarden Menschen haben laut einer Hilfsorganisation zu Hause keine Toilette. Betroffen seien weltweit 2,3 Milliarden Menschen, hieß es in einer am Freitag vorgelegten Studie von Charity WaterAid. 620 Millionen Schulkinder haben demnach in ihrer Schule kein Klo.