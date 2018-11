Polizisten sollen Frauen bei Hindu-Fest in Indien beschützen

Tausende indische Polizisten haben einen Tempel vor einem mehrwöchigen Hindu-Fest in eine Festung verwandelt, um Frauen den Zutritt zu ermöglichen. Mehr als 3.400 Polizisten, viele von ihnen in Schutzuniformen, bezogen am Freitag entlang der Straßen zum Sabarimala-Tempel im südindischen Bundesstaat Kerala Stellung.