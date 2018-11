Mindestens 42 Tote bei Brand eines Busses in Simbabwe

Bei einer Explosion in einem Bus in Simbabwe sind in der Nacht auf Freitag mindestens 42 Menschen in den Flammen ums Leben gekommen. Der Bus geriet in Brand, nachdem offenbar die Gaskartusche eines Kochers explodierte, wie staatliche Medien berichteten. Polizeisprecherin Charity Charamba bestätigte 42 Tote. Die Explosionsursache war zunächst unklar.