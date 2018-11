Konflikt zwischen AUVA-Leitung und Betriebsrat

Facebook

Hintergrund ist die anhaltende Kritik der roten Gewerkschafter an den von der Regierung eingeforderten Einsparungen in der AUVA. Unter anderem waren in Einrichtungen der Anstalt Anti-Regierungsplakate oder Transparente wie "Nur noch acht Tage, bis wir niemanden mehr behandeln können" aufgehängt worden. Zudem gab es scharfe Kritik an einem Spitzenvertreter der AUVA, weil dieser nachforschen hatte lassen, ob Unterschriftenlisten gegen die Regierungspolitik aufliegen.

Die Kanzlei Andreewitch & Partner zeigt nun in ihrer Analyse auf, dass manche Aktionen der Gewerkschafter rechtswidrig gewesen sein könnten. Ofner lässt daher eine Sachverhaltsdarstellung für die Staatsanwaltschaft vorbereiten, wieder bei der selben Kanzlei. Durch die nun vorliegende Stellungnahme sei man zur Anzeige verpflichtet, erklärt sein Büro dem "Standard" auf Anfrage.