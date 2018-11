Ermittlungen gegen Lebensgefährten nach Tod von 50-Jähriger

Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen den Lebensgefährten einer 50-Jährigen, die am Mittwochabend leblos in ihrem Haus im Bezirk Horn aufgefunden wurde. Der 47-Jährige soll in die Justizanstalt Krems eingeliefert werden. Ermittelt werde gegen ihn wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt, Nötigung und des Mordverdachts, bestätigte Sprecherin Susanne Waidecker auf Anfrage einen "Heute"-Bericht.