Trickfilm von Micky-Maus-Vorläufer gefunden

Micky Maus wird am Sonntag 90 - und noch immer tauchen originale Filmdokumente rund um die weltberühmte Maus wieder auf. Wie die japanische Zeitung "Asahi Shimbun" am Donnerstag berichtete, wurde zuletzt ein seltener, verloren geglaubter Trickfilm aus der Feder von Walt Disney mit einem Vorläufer der Micky-Figur wiederentdeckt: "Oswald the Lucky Rabbit".