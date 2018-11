Flüchtlingsreferenten der Länder tagen in Linz

Am Freitag tagen in Linz die Flüchtlingsreferenten der Länder. Statt Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) kommt Staatssekretärin Karoline Edtstadler (ÖVP). Große Brocken auf der Agenda sind Sprachkurse, Bleiberecht und Asylwerber in Lehre. Zudem erwarte man sich Auskunft über die vom Bund offenbar angepeilte Zentralisierung von Flüchtlingsquartieren, so Gastgeber Rudi Anschober (Grüne/OÖ) im Vorfeld.