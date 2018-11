Uffizien führen Zuschlag für Touristengruppen ein

Uffizien-Direktor Eike Schmidt will die Zahl der Touristengruppen in dem Florentiner Museum reduzieren. So müssen ab 1. März 2019 Gruppen von mehr als 15 Besuchern einen Zuschlag von 70 Euro zahlen, wenn sie die Uffizien betreten wollen. Die 70 Euro sollen als Zuschlag zum Preis der einzelnen Eintrittskarten gezahlt werden, berichteten italienische Medien.