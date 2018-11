Liste Pilz fordert Beibehaltung der Notstandshilfe

Die Liste Pilz wird in der Sondersitzung des Nationalrats am Freitag einen Entschließungsantrag auf Beibehaltung der Notstandshilfe einbringen. Man wolle damit Klarheit über das Vorhaben der Regierung schaffen, erklärte Klubobmann Bruno Rossmann am Donnerstag. Beteuerungen der FPÖ, wonach die Notstandshilfe als Versicherungsleistung bestehen bleibe, traut Rossmann nicht.