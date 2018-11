Original Broadway Musical "Chicago" gastiert 2019 in Linz

Das Musical "Chicago" in der englischsprachigen Originalproduktion kommt als Sommergastspiel 2019 an das Linzer Musiktheater. Es wird in Österreich nur in der oberösterreichischen Landeshaushauptstadt für drei Wochen gespielt. Der Vorverkauf für Linz ist angelaufen. Premiere ist am 17. Juli, teilte das Landestheater mit.