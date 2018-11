Wiener Internetbetrüger in Niederösterreich aufgeflogen

Zwei in Wien lebende Internetbetrüger sind am Mittwoch in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land) aufgeflogen. Gemeinsam mit zwei weiteren Personen sollen sie 13 Mal über eine Onlineplattform Waren bestellt haben, ohne zu bezahlen. Wie die Polizei am Donnerstag in einer Aussendung berichtete, liegt der Gesamtschaden im niedrigen fünfstelligen Eurobereich. Alle vier Beschuldigten waren geständig.