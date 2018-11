14 Jahre Straflager für Russen nach Eifersuchtsdrama

Weil er seiner Frau aus Eifersucht beide Hände abhackt hat, ist ein Mann in Russland zu 14 Jahren Straflager mit verschärften Haftbedingungen verurteilt worden. Zudem müsse er seiner Ex-Partnerin mehr als zwei Millionen Rubel (etwa 26.000 Euro) Schadenersatz zahlen, urteilte eine Richterin in der Nähe von Moskau am Donnerstag der Agentur TASS zufolge.