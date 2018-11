Stift Klosterneuburg zeigt 2019 "Des Kaisers neuer Heiliger"

Das Stift Klosterneuburg zeigt "Des Kaisers neuer Heiliger" als Jahresausstellung 2019. Eröffnung ist am 9. März, die am Donnerstag bei der traditionellen "Leopoldi"- Pressekonferenz vorgestellte Schau läuft bis 17. November. Der Untertitel der Jahresausstellung lautet "Maximilian I. und Markgraf Leopold III. in Zeiten des Medienwandels", womit auch ein Bezug zum Buchdruck hergestellt wird.