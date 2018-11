Bub in Wien von Pkw angefahren und schwer verletzt

Mehrere Menschen sind am Mittwoch bei Verkehrsunfällen in Wien schwer verletzt worden. In Wieden versuchte ein Siebenjähriger, zwischen einer stehenden Fahrzeugkolonne hindurch die Straße zu überqueren. Er wurde von einem Pkw erfasst und niedergestoßen. Die Berufsrettung Wien brachte den Buben, der laut Polizei schwere Verletzungen erlitten hat, in ein Spital.