Zwei gescheiterte Anschläge in Buenos Aires

In Buenos Aires sind am Mittwoch zwei Sprengstoffanschläge gescheitert, die nach Darstellung der Behörden im Zusammenhang mit dem bevorstehenden G-20-Gipfel stehen. Drei mutmaßliche Täter wurden festgenommen. In Buenos Aires kommen Ende des Monats die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zusammen. Rund 20.000 Sicherheitskräfte sollen dabei im Einsatz sein.