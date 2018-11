IKG schlägt Einladung zu Innenministeriums-Konferenz aus

Die Israelitische Kultusgemeinde (IKG) boykottiert einmal mehr eine Veranstaltung, an der FPÖ-Politiker teilnehmen. So hat der Präsident der IKG, Oskar Deutsch, die Einladung zu einer Konferenz des FPÖ-geführten Innenministeriums über "Europäische Werte, Herrschaft des Rechts und Sicherheit", bei der es auch um Antisemitismus geht, ausgeschlagen, wie die Tageszeitung "Presse" am Montag berichtete.