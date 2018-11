Südkorea schenkt Nordkorea 200 Tonnen Mandarinen

Südkorea hat Nordkorea als weitere Geste der Versöhnung 200 Tonnen Mandarinen geschenkt. Wie das Präsidentenamt in Seoul mitteilte, sollten die Zitrusfrüchte am Montag mit vier Flugzeugen in den Norden befördert werden. Die auf der südlichen Insel Jeju angebauten Mandarinen sind in der Demokratischen Volksrepublik Korea eine Rarität.