Europäische Theaternacht mit 100 Teilnehmern in Österreich

Am 17. November ist Europäische Theaternacht. Das 2008 in Kroatien gegründete Festival findet zum siebenten Mal auch in Österreich statt - mit der Teilnahme von rund 100 Theatern und Kulturorganisationen. Aufführungen für Erwachsene und Kinder, Workshops, Führungen und Künstlergespräche stehen am Programm - bezahlt wird freiwillig nach dem "Pay as you wish/can"-Prinzip.