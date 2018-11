Nachtbetreuung für Mitarbeiterkinder im Krankenhaus Braunau

Das Krankenhaus St. Josef Braunau bietet seit November als erstes in Österreich eine Kinderbetreuung in der Nacht. Mama und/oder Papa gehen in den Nachtdienst, das Kind kommt mit und wird von einer Tagesmutter betreut. Das Angebot gilt 365 Tage im Jahr, initiiert wurde es vom Personalmanagement unter der Leitung von Helene Mayerhofer, berichtete die Klinik am Montag.